Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает угрозу отключения от SWIFT несерьезной

Москва, 23 января. Угрозы отключения России от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

СМИ ранее писали о планах Запада отключить российские банки от SWIFT в случае дальнейшей эскалации на Украине. Накануне об этом же заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

«Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», — рассказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента life».

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее предупреждал, что отключение России от SWIFT выльется в серьезные проблемы для множества других стран. Он подчеркнул, что такая мера означала бы полный отказ западных стран от российского экспорта.