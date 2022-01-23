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Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает угрозу отключения от SWIFT несерьезной

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:44
Экономика
Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает угрозу отключения от SWIFT несерьезной
twitter.com  /  Konstantin Gavrilov

Москва, 23 января. Угрозы отключения России от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

СМИ ранее писали о планах Запада отключить российские банки от SWIFT в случае дальнейшей эскалации на Украине. Накануне об этом же заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

«Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем"», — рассказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента life».

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее предупреждал, что отключение России от SWIFT выльется в серьезные проблемы для множества других стран. Он подчеркнул, что такая мера означала бы полный отказ западных стран от российского экспорта.

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Все новости / Экономика / Глава делегации РФ на переговорах в Вене считает угрозу отключения от SWIFT несерьезной
санкции запад swift гаврилов
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