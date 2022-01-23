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Глава МИД Австрии Шалленберг: новые возможные санкции ЕС против России не коснутся «СП-2»

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:24
Политика
Глава МИД Австрии Шалленберг: новые возможные санкции ЕС против России не коснутся «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Вена, 23 января. Новые возможные санкции Евросоюза против России не будут затрагивать газовый сектор и «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Руководитель ведомства рассказал, что Европейский союз занимается подготовкой серьезных ограничительных мер против России. Они будут введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Шалленберг добавил, что санкции не будут касаться газопровода «Северный поток — 2», поскольку Европа в энергетическом плане зависит от Москвы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия является самодостаточной страной, которая способна защитить себя от санкций. По его словам, Москва продолжает развивать внутреннее производство и экономику.

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санкции россия евросоюз австрия
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