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Навигационные пломбы для отслеживания перевозок повысят транзитную привлекательность ЕАЭС

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:23
Экономика
Навигационные пломбы для отслеживания перевозок повысят транзитную привлекательность ЕАЭС
opendata.eaeunion.org  /  Евразийский экономический союз

Бишкек, 23 января. Совет Евразийской экономической комиссии провел заседание под председательством Киргизии, что стало первым мероприятием ЕЭК в этом году. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на правительство Кыргызстана.

Совет ЕЭК рассмотрел в ходе последнего заседания 30 вопросов, связанных с функционированием Евразийского экономического союза. Во время конференции было принято несколько важных для объединения решений.

«Состоялось заседание Совета ЕЭК в режиме видеоконференции под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева. Встреча является первой после принятия Киргизией очередности председательствования в органах Евразийского экономического союза», — указывается в сообщении властей республики.

Участниками совета было выработано решение о внесении на изучение межправительственным советом идеи реализации договора о начале применения внутри ЕАЭС специальных навигационных пломб с целью мониторинга перевозок. Предполагается, что мера позволит снизить число контрольных мероприятий на границах, что повысит уровень транзитной привлекательности Союза.

Помимо этого, страны-участницы Евразийского экономического союза утвердили «дорожную карту» по интегрированию инфосистем стран в области выдачи разрешительных документов на территории ЕАЭС через использование единой информационной системы Союза. Также в ЕАЭС решили запустить пилотный проект по активации механизма прослеживаемости продукции, которая попадает на таможенную территорию объединения.

Российские регионы постепенно увеличивают свое участие в торговле на рынках соседних с РФ государств. К примеру, за восемь месяцев 2021 года экспорт Нижегородской области в страны ЕАЭС вырос примерно на 42%, а объем поставок в Киргизию, Казахстан, Белоруссию и Армению увеличился до 873 млн долларов. Соответствующие данные приводит INFOX.

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киргизия еаэс перевозки еэк навигационные пломбы
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