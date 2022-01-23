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Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности

Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 23 января. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу направил поздравление Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в связи с 95-й годовщиной со дня образования.

Сергей Шойгу отметил большой вклад ДОСААФ в укрепление обороноспособности России.

«Сегодня оборонное общество, продолжая традиции предшественников, успешно обучает граждан по военно-учетным специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта, готовит специалистов массовых технических профессий», — сказано в поздравлении министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства указал на успехи ДОСААФ в деле патриотического воспитания молодежи и напомнил об исторических заслугах общества в суровые годы Великой Отечественной войны.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о поступлении более пяти тысяч новых единиц вооружения и боевой техники в ВС РФ в течение 2021 года.

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