Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта

Москва, 23 января. Актриса Алена Хмельницкая рассказала об отношениях со своим коллегой Гошей Куценко. Знаменитость призналась, что они с актером постоянно флиртуют.

Хмельницкая и Куценко познакомились, когда поступали в Школу-студию МХАТ. Актеров связывает многолетняя дружба без романтических отношений. Однако некую симпатию друг к другу звезды отечественного кино все же проявляют.

«Я не понимаю, как так получилось, но мы с Гошей постоянно всю жизнь находимся в состоянии флирта. Сейчас у нас вообще родственные отношения, но никогда ничего не было», — поделилась Хмельницкая в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Однако в начале их дружбы Куценко все же испытывал чувства к актрисе — артист был влюблен в нее, причем неразделенно. Лишь один раз между знаменитостями было то, что можно назвать близостью. По словам актера, это произошло в студенческие годы, когда они с Хмельницкой репетировали у нее дома. У Куценко болела спина, а актриса сделала другу массаж.

«Мы не целовались. Вроде как и был какой-то контакт, но ничего такого, мы тогда этим грешили. Это был массаж. Что-то было в этом такое... щекотало чувства, но, вроде, ничего особенного», — вспоминает об этом моменте артистка.

Алена Хмельницкая была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Актриса признавалась, что десять лет не могла решиться на развод с кинематографистом.