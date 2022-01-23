Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ

Минск, 23 января. Очередной железнодорожный эшелон с российскими военнослужащими и боевой техникой прибыл в Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

Личный состав и техника ВС РФ направлены в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, отмечается в опубликованном релизе.

«В эти минуты на железнодорожной станции "Полонка" встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России», — сказано в сообщении минобороны Белоруссии.

Ранее аналитики китайского издания NetEase объяснили, почему жесткое предостережение президента Белоруссии Александр Лукашенко о возможности размещения ядерных вооружений в Восточной Европе вызвало панику в НАТО и Евросоюзе.