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Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали

Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 23 января. Один французский солдат погиб и еще девять получили осколочные ранения при минометном обстреле военной базы в Гао на юге Мали. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как стало известно, бойцы принадлежат к 54-му артиллерийскому полку, выполняющему задачи по противодействию террористам в рамках операции «Бархан», проводимой бывшей метрополией.

«Один военнослужащий погиб при минометном обстреле нашей базы в Гао. Еще девять солдат получили ранения», — подчеркнули представители официального Парижа.

Французская операция «Бархан» началась в Сахаро-Сахельском регионе в 2014 году. Ее целью стала борьба с группами радикальных исламистов на территории Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада, однако с приходом бывшей метрополии террористическая активность только возросла.

В настоящее время в кампании задействовано более пяти тысяч человек, но постепенно контингент сокращается, о чем ранее сообщал президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Таким образом гарант решил сохранить лицо перед мировым сообществом за провал миссии. Брошенное наедине с боевиками правительство в Бамако решило обратиться за помощью к надежному партнеру — Москве.

Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ранее Генштаб армии Мали опубликовал доклад об успешном проведении нескольких антитеррористических мероприятий в центре страны. Африканские политические и военные аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Россией.

Поддержка Москвы позволила местным войскам перейти в наступление. Кроме того, на ситуацию повлияло появление в социальных сетях сообщений о прибытии в регион отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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