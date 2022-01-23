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В Бразилии зафиксирован новый антирекорд по COVID-19

Весь мир
В Бразилии зафиксирован новый антирекорд по COVID-19
Global Look Press  /  Roberto Casimiro/Keystone Press Agency

Бразилиа, 23 января. Прошедшая неделя стала худшей для Бразилии с начала пандемии с рекордными 770 тысячами случаев заболевания. Об этом сообщает министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По официальным данным, за последний месяц количество суточных заражений COVID-19 увеличилось на 40%. Предыдущий антирекорд за семидневный период составлял 539 тысяч случаев и был зафиксирован в марте 2021 года, во время второй волны пандемии.

В настоящий момент власти страны четвертый день подряд регистрируют более 150 тысяч инфицированных в день.

Согласно информации Национального совета министерства здравоохранения, за последние 24 часа коронавирусом заболели 157 тысяч человек, еще 238 умерли.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Бразилии зарегистрировали 622 тысячи летальных исходов и более 23,9 млн заражений.

По данным Минздрава, индекс смертности в стране равняется 296,4 на 100 тысяч жителей.

По мере того, как в южноамериканском государстве распространяется вариант «Омикрон», число заболеваний стремительно растет. Ранее власти Бразилии зарегистрировали рекордные 137 тысяч заражений в течение 24 часов.

Страна занимает третье место в мире по числу летальных исходов от коронавируса после США и России.

Распространение штамма «Омикрон» привело к увеличению загруженности больниц, хотя новый вариант менее опасный, чем предыдущие. Власти принимают активные меры по обеспечению достаточного количества коек и медицинского оборудования. Ранее штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро перенесли празднование карнавала на апрель.

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