В Бразилии зафиксирован новый антирекорд по COVID-19

Бразилиа, 23 января. Прошедшая неделя стала худшей для Бразилии с начала пандемии с рекордными 770 тысячами случаев заболевания. Об этом сообщает министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По официальным данным, за последний месяц количество суточных заражений COVID-19 увеличилось на 40%. Предыдущий антирекорд за семидневный период составлял 539 тысяч случаев и был зафиксирован в марте 2021 года, во время второй волны пандемии.

В настоящий момент власти страны четвертый день подряд регистрируют более 150 тысяч инфицированных в день.

#PainelConass Covid-19

Data: 22/01/2022, 18h



Casos

• 157.393 no último período

• 23.909.175 acumulados



Óbitos

• 238 no último período

• 622.801 óbitos acumulados



Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0 — CONASS (@ConassOficial) January 22, 2022

Согласно информации Национального совета министерства здравоохранения, за последние 24 часа коронавирусом заболели 157 тысяч человек, еще 238 умерли.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Бразилии зарегистрировали 622 тысячи летальных исходов и более 23,9 млн заражений.

По данным Минздрава, индекс смертности в стране равняется 296,4 на 100 тысяч жителей.

BOLETIM ATUALIZADO COVID19 BRASIL



Fonte: Sec. de Saúde dos Estados

Data: 22/01

(Atualizado 22h)



N° de infectados: 23.932.313

N° de mortos: 623.200



Doses aplicadas da vacina:

352.430.990*



*Sendo 148.504.002 referentes ao esquema vacinal com 2 doses ou dose única. pic.twitter.com/kdGnWMbckC — Contagem coronavírus - Brasil (Notícias 24 horas) (@contagemcorona1) January 23, 2022

По мере того, как в южноамериканском государстве распространяется вариант «Омикрон», число заболеваний стремительно растет. Ранее власти Бразилии зарегистрировали рекордные 137 тысяч заражений в течение 24 часов.

Страна занимает третье место в мире по числу летальных исходов от коронавируса после США и России.

Распространение штамма «Омикрон» привело к увеличению загруженности больниц, хотя новый вариант менее опасный, чем предыдущие. Власти принимают активные меры по обеспечению достаточного количества коек и медицинского оборудования. Ранее штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро перенесли празднование карнавала на апрель.