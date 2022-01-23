Японский вертолетоносец «Хюга» принял участие в совместных учениях с ВМС США у Окинавы

Токио, 23 января. Японские военные провели совместные с ВМС США учения близ Окинавы. В маневрах приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы.

В учениях, которые проходили 17-22 января, приняли участие американские атомные авианосцы «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн». Японию представлял вертолетоносец класса «Хюга».

По данным телеканала NHK, тренировку провели с целью демонстрации сплоченности действий Японии и США на фоне роста активности Китая в регионе.

Ранее Токио и Вашингтон подписали дополнительное оборонное соглашение. Документ охватывает период с 2022 по 2026 год и устанавливает сумму трат в девять миллиардов долларов на строительство новых американских баз ВМС.