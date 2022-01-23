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Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину
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Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину

Политика
Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 23 января. Президент США Джо Байден продемонстрировал крайне пренебрежительное отношение к Украине, но киевские политики продолжают отстаивать американские интересы. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам экс-нардепа, лидер Соединенных Штатов открыто и на весь мир унизил Украину, высказавшись о «санкциях» в отношении РФ в случае конфликта с Незалежной. Более того, Байден в очередной раз дал понять, что в реальности Вашингтон не планирует защищать Киев и помогать ему в случае необходимости.

«Байден, конечно, политик опытный, но то, что он озвучил в отношении Украины, мне кажется, крайне унизительным. Он говорит о том, что есть какая-то суверенная страна, на которую якобы может напасть Россия. Но если она нападет немножко, то и заплатит немножко, а нападет побольше, то и заплатит дорого. Так если можно, вы у себя на сайте Белого дома сразу опубликуйте прайс и напишите, сколько стоят Луганская и Донецкая области, сколько Харьковская и Днепропетровская», — заявил бывший нардеп в интервью каналу «Украина.ру».

Килинкаров подчеркивает, что все данные Киеву обещания о поддержке останутся лишь на словах. В реальности США, как и всегда, стремятся отстаивать лишь собственные интересы, и о чем именно они договорятся с РФ не узнает ни Украина, ни даже Европа.

Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

«Американцы за спиной Украины и за спиной Европы договариваются с Россией, исходя из своих интересов, а не интересов Киева или Брюсселя. Они их в расчет вообще не принимают, и Украина с этим спокойно мирится», — отмечает политик.

Экс-нардеп подчеркивает, что на Украине просто некому противостоять такому развитию событий, так как все политики страны давно выполняют лишь одну функцию — обслуживают интересы Соединенных Штатов.

«То, что озвучил Байден — крайне унизительно для Украины. Но из политиков на Украине никто об этом не скажет, потому что у них нет права об этом говорить. Потому что Байден и его администрация в полной мере управляют всеми украинскими политиками. То есть, это не политики Украины, а лоббисты Соединенных Штатов», — уверен бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович ранее назвал главные признаки американской оккупации Украины.

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