Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр после инсульта

Москва, 23 января. Актриса Елена Проклова продолжает восстановление в реабилитационном центре после инсульта. Звезду отечественного кино перевели туда из больницы.

Изначально артистку госпитализировали с инсультом в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. Проклова сообщила РИА Новости, что уже чувствует себя лучше.

«Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — уточнила знаменитость.

По словам актрисы, ей нужно привыкать к новому состоянию, поэтому она активно занимается и делает много физических упражнений. Проклова полагает, что ей придется оставаться в реабилитационном центре до конца месяца. После этого артистку ждет долгое восстановление дома и повторное обследование. При этом знаменитость рассчитывает выйти на сцену уже в марте.

Ранее невропатолог Игорь Поникаровский прокомментировал состояние Прокловой после инсульта. Врач предположил, когда актриса сможет восстановиться.