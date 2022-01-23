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Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр после инсульта

Общество
Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр после инсульта
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 23 января. Актриса Елена Проклова продолжает восстановление в реабилитационном центре после инсульта. Звезду отечественного кино перевели туда из больницы.

Изначально артистку госпитализировали с инсультом в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. Проклова сообщила РИА Новости, что уже чувствует себя лучше.

«Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью», — уточнила знаменитость.

По словам актрисы, ей нужно привыкать к новому состоянию, поэтому она активно занимается и делает много физических упражнений. Проклова полагает, что ей придется оставаться в реабилитационном центре до конца месяца. После этого артистку ждет долгое восстановление дома и повторное обследование. При этом знаменитость рассчитывает выйти на сцену уже в марте.

Ранее невропатолог Игорь Поникаровский прокомментировал состояние Прокловой после инсульта. Врач предположил, когда актриса сможет восстановиться.

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актриса инсульт проклова
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