Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину

Порт-о-Пренс, 23 января. Подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза 49-летний Родольф Жаар гаитяно-чилийского происхождения признал свою вину. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Преступник заявил, что поставлял оружие и боеприпасы колумбийским наемникам, которые ворвались в президентскую резиденцию 7 июля и выстрелили в главу государства и его жену. Он также помог злоумышленникам скрыться в посольствах других стран после покушения.

Жаар отметил, что цель операции сменилась с ареста на убийство Моиза после того, как не удалось похитить президента в самолете, как было заранее запланировано.

Мужчину арестовали 12 января в Майами. Изначально он был задержан в Доминиканской Республике и затем отправлен в США.

Жаар предстанет перед судом 26 января, а 3 февраля преступнику будут официально предъявлены обвинения.

Прокуратура США заявила, что после вынесения обвинительного приговора злоумышленник получит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В связи с причастностью к убийству президента Жаару будут предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения убийства или похищения вне территории США» и «обеспечении материальной поддержки с целью убийства».

