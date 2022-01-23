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Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину

Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
Министерство юстиции США / www.justice.gov  / 

Порт-о-Пренс, 23 января. Подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза 49-летний Родольф Жаар гаитяно-чилийского происхождения признал свою вину. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Преступник заявил, что поставлял оружие и боеприпасы колумбийским наемникам, которые ворвались в президентскую резиденцию 7 июля и выстрелили в главу государства и его жену. Он также помог злоумышленникам скрыться в посольствах других стран после покушения.

Жаар отметил, что цель операции сменилась с ареста на убийство Моиза после того, как не удалось похитить президента в самолете, как было заранее запланировано.

Мужчину арестовали 12 января в Майами. Изначально он был задержан в Доминиканской Республике и затем отправлен в США.

Жаар предстанет перед судом 26 января, а 3 февраля преступнику будут официально предъявлены обвинения.

Прокуратура США заявила, что после вынесения обвинительного приговора злоумышленник получит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В связи с причастностью к убийству президента Жаару будут предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения убийства или похищения вне территории США» и «обеспечении материальной поддержки с целью убийства».

Согласно документам Отдела по вопросам национальной безопасности министерства юстиции, преступник заявил о своем праве хранить молчание во время предварительного слушания дела судьей Лоурен Флейшер Луис.

Родольф Жаар является бизнесменом и бывшим информатором Управления по контролю над наркотиками США (DEA), откуда он был уволен после обвинений в наркоторговле.

Американские власти также арестовали Марио Антонио Паласиоса, захваченного в октябре в Ямайке и депортированного в США. Кроме того, перед судом должны предстать еще около 20 колумбийских наемников, участвовавших в операции.

Судья, осуществлявший расследование убийства президента Гаити, 21 января был отстранен от дела из-за отсутствия прогресса с начала следствия в июле.

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