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Ученые Вашингтонского университета научились использовать шум в оптических вычислениях

  /   Обновлено: 23 января 2022 14:00
Технологии
Ученые Вашингтонского университета научились использовать шум в оптических вычислениях
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 января. Уникальное сверхбыстрое оптическое вычислительное оборудование для искусственного интеллекта было создано исследовательской группой под руководством Вашингтонского университета.

Разработка американских ученых работает намного быстрее и эффективнее, чем обычная электроника. Также она решает проблему «шума», который характерен для оптических вычислений и делает их менее точными, пишет Science Advances.

«Наш компьютер может создать новые вещи на основе случайных входных данных, генерируемых оптическим шумом, от которого большинство исследователей пытались уклониться», — заявил автор работы Чанминг Ву.

Искусственный интеллект недавно дописал десятую симфонию Людвига ван Бетховена, работу над которой он начал в 1824 году. Композиторы пытались закончить произведение, но им не удавалось целиком воплотить замысел автора.

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