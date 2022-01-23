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Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у населенного пункта Счастье

Армия
Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ у населенного пункта Счастье
youtube.com  /  Kostructor

Луганск, 23 января. Разведка Луганской Народной Республики обнаружила нахождение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

В сообщении оборонного ведомства республики отмечается, что бронетехника украинских силовиков была замечена возле города Счастье.

«В зоне ответственности 79-ой бригады (ВСУ — Прим. ред.) зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 вблизи населенного пункта Счастье», — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко призвал наблюдателей ОБСЕ и сотрудников других международных организаций оказать содействие освобождению из плена военнослужащего Народной милиции ЛНР.

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ЛНР всу народная милиция бронетехника
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