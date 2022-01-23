Климатолог Гордеев заявил, что при ядерной войне Земля лишится 75% озонового слоя

Москва, 23 января. Ученый-климатолог Сергей Гордеев разработал модель и продемонстрировал, к каким последствиям приведет ядерная война на Земле.

Серьезные последствия затронут всех жителей планеты, которым удастся спастись после ядерного взрыва. На примере модели, предусматривающей сложные химические реакции, Гордеев показал, как война с применением термоядерного оружия скажется на атмосфере Земли.

Ядерная зима накроет планету из-за того, что на нее перестанут поступать солнечные лучи. Всего за 15 лет на Земле исчезнет 75% озонового слоя. Если произойдет региональный ядерный взрыв, то планета лишится 25% озонового слоя за 12 лет, отметил ученый в беседе с SOLENKA.INFO.

Знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон предрек апокалипсис на Земле в 2060 году. Год конца света ученый назвал с помощью астрономических расчетов.