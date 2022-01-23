Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 14:20
14:18
Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
14:17
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара
14:17
Шоу-бизнес
Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта
14:15
Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
14:15
Армия
Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ
14:15
Происшествия
Злоумышленник подстрелил подбежавшую к его машине домашнюю собаку в Южно-Сахалинске
14:13
Общество
Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»
14:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку после поломки «Сапсана» в Петербурге
14:09
Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
14:04
Политика
Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Климатолог Гордеев заявил, что при ядерной войне Земля лишится 75% озонового слоя

  /   Обновлено: 23 января 2022 13:56
Наука
Климатолог Гордеев заявил, что при ядерной войне Земля лишится 75% озонового слоя
pixabay.com

Москва, 23 января. Ученый-климатолог Сергей Гордеев разработал модель и продемонстрировал, к каким последствиям приведет ядерная война на Земле.

Серьезные последствия затронут всех жителей планеты, которым удастся спастись после ядерного взрыва. На примере модели, предусматривающей сложные химические реакции, Гордеев показал, как война с применением термоядерного оружия скажется на атмосфере Земли.

Ядерная зима накроет планету из-за того, что на нее перестанут поступать солнечные лучи. Всего за 15 лет на Земле исчезнет 75% озонового слоя. Если произойдет региональный ядерный взрыв, то планета лишится 25% озонового слоя за 12 лет, отметил ученый в беседе с SOLENKA.INFO.

Знаменитый английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон предрек апокалипсис на Земле в 2060 году. Год конца света ученый назвал с помощью астрономических расчетов.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Климатолог Гордеев заявил, что при ядерной войне Земля лишится 75% озонового слоя
ядерная война ядерный взрыв озоновый слой
Комментировать