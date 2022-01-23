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Слабовидящая россиянка завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Общество

Челябинка Анна Мустафина может поднять штангу весом в два раза тяжелее себя. С десяти лет она является инвалидом по зрению, однако это не мешает ей активно заниматься профессиональным спортом. Анна начала карьеру с легкой атлетики, но всегда мечтала о занятиях с тяжелым весом.

«Начала заниматься в 2003 году. По легкой атлетике на всех фестивалях участвовала, на лыжах бегала, коньками занималась, на олимпиады России тоже по инвалидам ездила. А потом в 2013-м году съездила на чемпионат России по пауэрлифтингу», — рассказала спортсменка.

Сначала поиски тренера для профессиональных занятий пауэрлифтингом не увенчались успехом, так как брать спортсменку с нарушением зрения не хотели.

«Когда приехала с чемпионата России, сказала, что у меня есть медаль, есть такой вид спорта, есть спортсмены. Никто не решался, никто не брался. «Ходи, занимайся, только мы с тобой заниматься не будем», — вспомнила Анна.

В конце концов Мустафина нашла тренера. Николай Маслов поверил в Анну и занимался с ней наравне с другими спортсменами.

«Рада, что он не испугался, взялся за меня. Было страшно первое время ходить, думала, как на меня тут все посмотрят. Все посмотрят, а я тут такая хожу. Ну, а потом привыкла, хожу как к себе домой, тут отношение очень хорошее», — отметила Мустафина.

Первые серьезные соревнования дались тяжелоатлетке нелегко. Перед выходом на площадку женщине пришлось по-настоящему «похудеть», чтобы выступить в своей весовой категории.

«Самой трудной была первая медаль, которая за троеборье была. Потому что мы не попадали в весовую категорию, пришлось за полтора часа скидывать 800 граммов. При этом я не потеряла силы, набрала вес больше, чем я сдала на кандидата, заняла первое место, хотя у меня было много молодых соперников», — сказала Анна.

Спортсменка привыкла к интенсивным тренировкам, несмотря на ограничения по здоровью. Хотя некоторые элементы и даются Мустафиной тяжело, без этого не было бы прогресса.

«Привыкла, я уже бегаю с завязанными глазами. Контроль зрения, он нужен, конечно, чтобы присесть ровно, когда снимаешь штангу, чтобы, когда тянешь, ровно взяться разнохватом, тоже многое зависит, если видишь», — добавила тяжелоатлетка.

Сейчас Анна Мустафина собирается получить звание мастера спорта по пауэрлифтингу и параллельно готовится к соревнованиям в Египте. Благодаря ответственности и дисциплине, взращенной за годы тренировок, спортсменка неотступно движется к поставленной цели.

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Все новости / Общество / Слабовидящая россиянка завоевала восемь медалей на чемпионате мира по пауэрлифтингу
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