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Представитель ДНР: бойцы ВСУ семь раз за сутки нарушили режим перемирия в Донбассе

Армия
Представитель ДНР: бойцы ВСУ семь раз за сутки нарушили режим перемирия в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 января. Бойцы Вооруженных сил Украины семь раз нарушили перемирие в Донбассе за последние сутки. Об этом рассказал представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации представителя ДНР, украинские силовики несколько раз за минувшие сутки обстреляли территорию республики из гранатометов и минометов. Применение подобного оружия в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило семь раз», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские силовики продолжают мешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. В течение недели они 12 раз использовали системы РЭБ для глушения сигналов беспилотников СММ.

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