МИД Австрии: ЕС «за кулисами» работает над обширными санкциями против России

Вена, 23 января. Россию могут отключить от системы SWIFT. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

В беседе с журналистами дипломат заявил о работе Евросоюза над обширными санкциями против России. По словам министра, ограничения будут связаны с ситуацией вокруг Украины.

«В данный момент за кулисами идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее в газете Telegraph также появилась информация об антироссийских санкциях. По информации СМИ, британские власти приступили к подготовке ограничений. Премьер-министр Борис Джонсон намерен переговорить с лидерами стран G7.