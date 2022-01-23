Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 14:20
14:20
Общество
Дом хоккеиста Стеблина под Одинцово оставили без воды из-за конфликта с администрацией
14:18
Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
14:17
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара
14:17
Шоу-бизнес
Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта
14:15
Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
14:15
Армия
Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ
14:15
Происшествия
Злоумышленник подстрелил подбежавшую к его машине домашнюю собаку в Южно-Сахалинске
14:13
Общество
Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»
14:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку после поломки «Сапсана» в Петербурге
14:09
Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дочь Ларисы Долиной показала снимок матери без фотошопа

Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной показала снимок матери без фотошопа
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 23 января. Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала непривычный снимок звездной матери. Женщина показала, как знаменитая артистка выглядит без фильтров и фотошопа.

Миончинская выложила фото исполнительницы хита «Погода в доме» на своей странице в Instagram. На снимке Долина позирует вместе с внучкой. Певица предстала перед пользователями соцсети в очках необычной формы.

«Очень люблю, такие хорошие мои», — подписала кадр Миончинская.

Судя по снимку, дочь 66-летней певицы не стала обрабатывать его с помощью фильтров или фотошопа. Фото позволяет разглядеть возрастные изменения, отразившиеся на лице знаменитости. Например, на снимке видны мимические морщины возле рта Долиной, а также складки на лбу.

Дочь Ларисы Долиной показала снимок матери без фотошопа
Prt Scr instagram.com / @dolinalina

Примечательно, что на фотографиях, которые появляются на странице самой исполнительницы, она чаще всего выглядит совсем по-другому. Обычно артистка предстает перед подписчиками с безупречно гладкой кожей лица, на которой нет и следа морщин. Из-за этого поклонники неоднократно обвиняли Долину в злоупотреблении фотошопом и фильтрами.

Ранее певица показала подписчикам редкий снимок, на котором она позирует в бане без макияжа. Поклонники восхитились красотой Долиной и похвалили ее за естественность на фото.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Ларисы Долиной показала снимок матери без фотошопа
долина певица знаменитости
Комментировать