Дочь Ларисы Долиной показала снимок матери без фотошопа

Москва, 23 января. Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала непривычный снимок звездной матери. Женщина показала, как знаменитая артистка выглядит без фильтров и фотошопа.

Миончинская выложила фото исполнительницы хита «Погода в доме» на своей странице в Instagram. На снимке Долина позирует вместе с внучкой. Певица предстала перед пользователями соцсети в очках необычной формы.

«Очень люблю, такие хорошие мои», — подписала кадр Миончинская.

Судя по снимку, дочь 66-летней певицы не стала обрабатывать его с помощью фильтров или фотошопа. Фото позволяет разглядеть возрастные изменения, отразившиеся на лице знаменитости. Например, на снимке видны мимические морщины возле рта Долиной, а также складки на лбу.

Prt Scr instagram.com / @dolinalina

Примечательно, что на фотографиях, которые появляются на странице самой исполнительницы, она чаще всего выглядит совсем по-другому. Обычно артистка предстает перед подписчиками с безупречно гладкой кожей лица, на которой нет и следа морщин. Из-за этого поклонники неоднократно обвиняли Долину в злоупотреблении фотошопом и фильтрами.

Ранее певица показала подписчикам редкий снимок, на котором она позирует в бане без макияжа. Поклонники восхитились красотой Долиной и похвалили ее за естественность на фото.