Джонни Депп получил роль в фильме французского режиссера Майвенн

Лос-Анджелес, 23 января. Голливудский актер Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в фильме французского режиссера Майвенн Ле Беско, которая известна по таким картинам, как «Полисс» и «Мой король».

Кинопроизводством займется компания Why Not Productions. Съемки начнутся летом и продлятся три месяца, основными локациями будет Париж и Версальский дворец, пишет The Variety. Подробности сюжета держат в секрете, дата премьеры тоже пока неизвестна.

Людовик XV правил Францией 58 лет. Этот период характеризуется расцветом французской культуры, эпохой рококо. Для Деппа роль французского короля станет первой после выхода в 2020 году фильма «Великий».

Актер стал жертвой так называемой культуры отмены из-за скандального развода с Эмбер Херд. Бывшая жена обвиняла его в пьянстве и домашнем насилии.

Ранее в суде появились подробности личной переписки Деппа с его другом Полом Беттани. Актер предлагал Беттани сжечь Херд, но тот в шутку заявил, что ее можно утопить.