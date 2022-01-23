«Этот день в истории». Что произошло 23 января, праздники, факты, люди

23 января отмечается День ручного письма. Праздник был учрежден с целью напомнить об уникальности почерка каждого человека. История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями. А некоторые утверждают, что способны определять характер человека по его почерку. Сейчас графология считается псевдонаукой, однако для криминалистов форма букв, наклон и характер нажима все еще являются очень важными предметами для изучения, ведь, анализируя эти факторы, они могут установить подлинность документов и их авторство.

В 1773 году Россия и Пруссия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. Наша страна получила часть белорусских земель, восточную часть Полесья и две украинские области. Под власть Пруссии перешли территории, населенные этническими поляками.

23 января 1881 года на сцене Большого театра состоялась премьера оперы «Евгений Онегин». Музыку на стихи А.С. Пушкина написал П.А. Чайковский. Публика восприняла оперу с восторгом, вскоре после премьеры постановка получила всеобщее признание.