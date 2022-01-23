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Лента
23 января 14:20
14:20
Общество
Дом хоккеиста Стеблина под Одинцово оставили без воды из-за конфликта с администрацией
14:18
Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
14:17
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара
14:17
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Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта
14:15
Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
14:15
Армия
Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ
14:15
Происшествия
Злоумышленник подстрелил подбежавшую к его машине домашнюю собаку в Южно-Сахалинске
14:13
Общество
Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»
14:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку после поломки «Сапсана» в Петербурге
14:09
Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
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«Этот день в истории». Что произошло 23 января, праздники, факты, люди

Общество

23 января отмечается День ручного письма. Праздник был учрежден с целью напомнить об уникальности почерка каждого человека. История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями. А некоторые утверждают, что способны определять характер человека по его почерку. Сейчас графология считается псевдонаукой, однако для криминалистов форма букв, наклон и характер нажима все еще являются очень важными предметами для изучения, ведь, анализируя эти факторы, они могут установить подлинность документов и их авторство.

В 1773 году Россия и Пруссия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. Наша страна получила часть белорусских земель, восточную часть Полесья и две украинские области. Под власть Пруссии перешли территории, населенные этническими поляками.

23 января 1881 года на сцене Большого театра состоялась премьера оперы «Евгений Онегин». Музыку на стихи А.С. Пушкина написал П.А. Чайковский. Публика восприняла оперу с восторгом, вскоре после премьеры постановка получила всеобщее признание.

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