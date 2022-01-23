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Олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в 72 года

Общество
Олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе скончалась в 72 года
pixabay.com

Тбилиси, 23 января. Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе ушла из жизни в возрасте 72 лет. Трагическая новость сообщается на сайте Олимпийского комитета Грузии.

Причина смерти спортсменки не раскрывается. Информация о дате и месте прощальной церемонии также не известна.

Лосаберидзе стала лучшей в личном первенстве на Играх в Москве. Помимо этого, в ее активе две золотые медали чемпионатов мира и четыре победы в европейских чемпионатах. В период с 2002 по 2005 год являлась главой Грузинской федерации стрельбы из лука.

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олимпийские игры чемпионат кетеван лосаберидзе
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