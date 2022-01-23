В ЛНР призвали ОБСЕ содействовать возвращению похищенного бойца Народной милиции

Луганск, 23 января. Наблюдатели ОБСЕ и сотрудники других международных организаций могли бы оказать содействие освобождению из плена бойца Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель НМ Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Военнослужащий НМ ЛНР был похищен диверсионной группой ВСУ в районе Светлодарской дуги, напомнил журналистам офицер Иван Филипоненко.

«Призываем наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», — подчеркнул представитель НМ ЛНР.

По словам Филипоненко, боец Народной милиции в одиночку помешал активности диверсантов ВСУ, и сорвал их проникновение вглубь Луганской народной республики.

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