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Британский политик заявил о «серьезных последствиях» для России из-за Украины

  /   Обновлено: 23 января 2022 13:24
Политика
Британский политик заявил о «серьезных последствиях» для России из-за Украины
pixabay.com

Лондон, 23 января. Попытка «установить марионеточный режим на Украине» обернется для России «серьезными последствиями». Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

Недавно британский МИД бездоказательно упрекнул Россию в «намерениях» посадить на Украине своего президента. По мнению Лондона, им может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего государства. Мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими союзниками НАТО в том, что касается серьезных последствий для России, если она вторгнется на территорию Украины или установит там марионеточный режим», — заявил Доминик Рааб в эфире Sky News.

Министерство иностранных дел России сообщило, что заявления Лондона являются дезинформацией. Они, по мнению Москвы, являются свидетельством того, что НАТО и англосаксы обостряют ситуацию вокруг Украины.

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украина британия рааб
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