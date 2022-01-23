Лондон, 23 января. Попытка «установить марионеточный режим на Украине» обернется для России «серьезными последствиями». Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.

Недавно британский МИД бездоказательно упрекнул Россию в «намерениях» посадить на Украине своего президента. По мнению Лондона, им может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего государства. Мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими союзниками НАТО в том, что касается серьезных последствий для России, если она вторгнется на территорию Украины или установит там марионеточный режим», — заявил Доминик Рааб в эфире Sky News.

Министерство иностранных дел России сообщило, что заявления Лондона являются дезинформацией. Они, по мнению Москвы, являются свидетельством того, что НАТО и англосаксы обостряют ситуацию вокруг Украины.