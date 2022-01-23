Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть провокации Запада и Украины в Донбассе

Вена, 23 января. Россия не станет терпеть, если Украина и Запад станут совершать провокации в Донбассе и атаковать россиян. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Многие эксперты ранее выражали мнение, что Киев может прибегнуть к провокациям в Донбассе в рамках антироссийской кампании.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — отметил Гаврилов.

Как стало известно ранее, Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене. В аккаунте публиковались только заявления российского руководства и министерства иностранных дел.