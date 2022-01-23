Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 14:19
14:18
Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
14:17
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара
14:17
Шоу-бизнес
Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта
14:15
Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
14:15
Армия
Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ
14:15
Происшествия
Злоумышленник подстрелил подбежавшую к его машине домашнюю собаку в Южно-Сахалинске
14:13
Общество
Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»
14:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку после поломки «Сапсана» в Петербурге
14:09
Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
14:04
Политика
Экс-нардеп Килинкаров указал, как Байден действительно унизил Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть провокации Запада и Украины в Донбассе

Политика
Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть провокации Запада и Украины в Донбассе

Вена, 23 января. Россия не станет терпеть, если Украина и Запад станут совершать провокации в Донбассе и атаковать россиян. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Многие эксперты ранее выражали мнение, что Киев может прибегнуть к провокациям в Донбассе в рамках антироссийской кампании.

«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — отметил Гаврилов.

Как стало известно ранее, Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене. В аккаунте публиковались только заявления российского руководства и министерства иностранных дел.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть провокации Запада и Украины в Донбассе
украина донбасс запад вена гаврилов
Комментировать