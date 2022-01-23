NetEase: ответ Лукашенко на ядерные угрозы генсека НАТО вызвал панику в Евросоюзе

Пекин, 23 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег страны Запада после заявления генсека НАТО о возможности размещения ядерных вооружений в Восточной Европе.

Продолжающийся миграционный кризис на белорусско-польской границе дал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу повод заявить о возможности размещения ядерных ракет в сопредельных с Белоруссией странах. Высказывания Столтенберга разгневали Лукашенко, что отметили аналитики китайского портала NetEase. «ПолитРоссия» приводит пересказ их публикации.

НАТО уже развернула против Минска полноценную войну санкций. На Белоруссию возложили ответственность за миграционный кризис. Однако Лукашенко пригрозил, что если дело дойдет до размещения ядерных вооружений Альянса по соседству, то появление российских ракет в Белоруссии не заставит себя долго ждать. По мнению обозревателей NetEase, угроза Лукашенко возымела действие.

«Ответа президента Беларуси было достаточно, чтобы вызвать панику в Европейском союзе и НАТО», — указали в NetEase.

По словам китайских аналитиков, агрессивный «ядерный шантаж» НАТО ни к чему не приведет. Россия будет воспринимать нападки на соседа как камень в свой огород.

В США тем временем призвали исключить Россию и Белоруссию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С таким заявлением выступил экс-посол Соединенных Штатов в организации Джеймс Гилмор.