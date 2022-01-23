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Жители Буркина-Фасо сообщили об интенсивной стрельбе на территории военных лагерей столицы

Весь мир
Жители Буркина-Фасо сообщили об интенсивной стрельбе на территории военных лагерей столицы
needpix.com  / 

Уагадугу, 23 января. На территории двух военных баз в столице Буркина-Фасо слышна интенсивная стрельба, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на местных жителей.

«Работали автоматы и тяжелое вооружение в лагере имени генерала Баба Сай, а также в лагере Сангуле Ламизана», — отметили журналисты.

О причинах инцидентов пока не сообщается. На территории второй базы располагается тюрьма, в которой содержится осужденный за попытку госпереворота в 2015 году генерал Жильбер Дьендере.

По словам пользователя Twitter Исса Бауага, выстрелы из тяжелого оружия начали раздаваться около 5 утра.

«Стрельба слышна в направлении аэропорта, в районе лагеря Сангуле Ламизана и неподалеку от президентского дворца. Ходят слухи о мятеже или даже государственном перевороте. Однако точных данных нет», — написал он.

Местная радиостанция Omega сообщает также о выстрелах в районе города Кая.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, наводит на мысль о захвате власти военными. Однако правительство, признавая факт стрельбы в некоторых казармах, опровергает эту информацию и призывает население сохранять спокойствие», — заявил представитель правительства Алкассум Майга.

Ранее стало известно, что жители Буркина-Фасо поддержали народ Мали и осудили санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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Все новости / Весь мир / Жители Буркина-Фасо сообщили об интенсивной стрельбе на территории военных лагерей столицы
стрельба африка военные буркина-фасо переворот
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