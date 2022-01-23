Глава минобороны Буркина-Фасо опроверг данные о задержании президента

Уагадугу, 23 января. Министр вооруженных сил Буркина-Фасо опроверг данные о задержании президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. По словам офицера, обстановка на территории республики находится под контролем.

Ранее местные средства массовой информации, на которые ссылается ряд источников, заявили о попытке свержения правительства.

«Неподтвержденные сообщения о военном перевороте в Буркина-Фасо», — рассказали сотрудники Bellum Acta — Intel, Urgent News and Archives.

Также стоит отметить, что 15 декабря президент Рок Марк Кристиан Каборе принял отставку премьер-министра Кристофа Дабире на фоне обострения террористической угрозы.

Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Ранее военный аналитик Борис Рожин в интервью корреспондентам международной редакции Федерального агентства новостей предупреждал об угрозе смены власти в ряде африканских государств.

«Париж может потерять Буркина-Фасо, Нигер, Камерун, Кот-Д’Ивуар, Гану, Того и даже Чад. Есть еще Сенегал, но там чуть более устойчиво все. Однако в остальных странах в ближайшее время могут начаться перевороты, где на фоне антифранцузских настроений появятся российские инструкторы», — заявил эксперт.

Утром 23 января в Уагадугу сообщили об интенсивной стрельбе на территории военных лагерей столицы.