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Первый трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по лайкам

  /   Обновлено: 23 января 2022 12:59
Общество
Первый трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по лайкам
Pr Scr youtube.com  /  Marvel Entertainment

Лос-Анджелес, 23 января. Дебютный трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли набрал на YouTube более миллиона лайков. Ролик посмотрели свыше 25 миллионов раз.

Такие показатели свидетельствуют о большом интересе зрителей к новому шоу Marvel Studios, которое выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Для сравнения — трейлер сериала «Соколиный глаз» набрал около 915 тысяч лайков, а «Ванда/Вижн» — 760 тысяч отметок «Нравится».

По сюжету страдающий диссоциативным расстройством личности Марк Спектор (Оскар Айзек) оказался втянут в смертельную битву с богами. Лидер секты Артур Хэрроу (Итан Хоук) помогает Спектору принять свою внутреннюю тьму и стать Лунным рыцарем. Сериал будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут на Dinsey+ в марте 2022 года.

Ранее телеканал Starz представил трейлер шестого сезона сериала «Чужестранка». Первые эпизоды покажут по телевидению 6 марта.

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