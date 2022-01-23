Первый трейлер «Лунного рыцаря» установил рекорд по лайкам

Лос-Анджелес, 23 января. Дебютный трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли набрал на YouTube более миллиона лайков. Ролик посмотрели свыше 25 миллионов раз.

Такие показатели свидетельствуют о большом интересе зрителей к новому шоу Marvel Studios, которое выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Для сравнения — трейлер сериала «Соколиный глаз» набрал около 915 тысяч лайков, а «Ванда/Вижн» — 760 тысяч отметок «Нравится».

По сюжету страдающий диссоциативным расстройством личности Марк Спектор (Оскар Айзек) оказался втянут в смертельную битву с богами. Лидер секты Артур Хэрроу (Итан Хоук) помогает Спектору принять свою внутреннюю тьму и стать Лунным рыцарем. Сериал будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут на Dinsey+ в марте 2022 года.

Ранее телеканал Starz представил трейлер шестого сезона сериала «Чужестранка». Первые эпизоды покажут по телевидению 6 марта.