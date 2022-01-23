Россияне стали активнее совершать покупки офлайн в 2021 году

Москва, 23 января. Число покупок офлайн на территории России в прошлом году увеличилось на 49%, сообщает ТАСС.

Сумма заказов выросла на 51% в 2021 году. При этом количество онлайн-покупок сократилось незначительно, всего на 2%.

По оценкам аналитиков, в прошлом году россияне больше тратили деньги на онлайн-покупки. Средний чек достиг 1 339 рублей. Эксперты объясняют такие показатели тем, что россияне совершают небольшие приобретения по дороге домой, а заказы с доставкой на дом делают на крупные суммы.

Жители Нижегородской и Самарской областей, а также Ставропольского края предпочитают покупать товары онлайн. Россияне заказывают в Сети новую мебель, стройматериалы для ремонта, дорогую одежду и еду. В Wildberries заявили, что заметили двукратный рост покупательской активности в декабре 2021 года.