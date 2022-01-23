Путин поздравил ДОСААФ с годовщиной создания

Москва, 23 января. Российский президент Владимир Путин поздравил Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) с годовщиной основания. Организации исполнилось 95 лет.

Глава государства направил ДОСААФ телеграмму. Он отметил роль общества в патриотическом воспитании молодого поколения.

«Отрадно, что вы бережно храните и развиваете замечательные традиции ДОСААФ, многое делаете для патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки молодых людей к службе в Вооруженных силах страны, совершенствования авиационных, технических видов спорта. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении Путина.

Президент напомнил, что ДОСААФ создавалось сильными духом людьми. Они, по словам Владимира Путина, стремились принести пользу родной стране, получить новые знания и опыт.

Ранее стало известно, что глава России любит традиционные блюда своего государства. Об этом рассказал итальянский шеф-повар Мирко Дзаго.