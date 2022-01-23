Алибасов-младший готов жениться на 83-летней Федосеевой-Шукшиной

Москва, 23 января. Сын одиозного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Бари Бариевич заявил о желании жениться на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая ранее была супругой его отца.

Ольга Шукшина сообщила, что ее мать Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей. Там 83-летняя звезда советского кино получает необходимый уход. По мнению сына Алибасова, артистка должна жить в семье, а не рядом с чужими людьми. Он призвал «спасти бабушку».

«А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном! Да! В этом случае защищу ее от произвола в семье» — поделился Алибасов-младший с изданием «СтарХит».

Эту ситуацию прокомментировал юрист Александр Бенхин. По его словам, место жительства Федосеевой-Шукшиной определяют только ее дети. Он предположил, что актриса уже не в силах заботиться о себе и ей требуется профессиональная помощь.

Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в 2018 году. Их отношения сопровождались скандалами, в сентябре 2021 года пара официально расторгла брак. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплые чувства друг к другу.