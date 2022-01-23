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Актриса Людмила Цветкова рассказала о миллионах на счетах покойного Градского

Общество
Актриса Людмила Цветкова рассказала о миллионах на счетах покойного Градского
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 23 января. Миллионы рублей хранятся на банковских счетах покойного певца и композитора Александра Градского. Информацией о финансах музыканта поделилась актриса Людмила Цветкова.

Артистка высказалась о нашумевшей истории с ограблением вдовы Градского Марины Коташенко. По мнению Цветковой, последняя жена певца, у которой отобрали 100 миллионов рублей, никак не могла инсценировать ограбление, поскольку делать это с ее стороны было бы слишком рискованно.

«Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит 300 миллионов рублей», — рассказала актриса в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Цветкова поделилась предположениями, кто на самом деле стоит за ограблением вдовы Градского. Артистка считает, что эту историю мог придумать старший сын покойного композитора.

Актриса добавила, что у певца были и другие женщины в браке с Коташенко, а вдова это терпела. Кроме того, Градский не оставил завещание, утверждает Цветкова.

«Он перед смертью сказал, что сейчас будет драка. Вот почему он эту драку не предотвратил? А, может, хотел драку», — заключила артистка.

Ранее в окружении Градского объяснили, почему он предпочитал хранить крупные суммы дома. По словам инсайдера, композитору это было удобно, так как он лично вел свои финансовые дела.

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градский коташенко цветкова
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