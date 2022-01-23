Москва, 23 января. Страны Запада никогда не откажутся делать нападки на Россию. В этом уверен немецкий политолог Александр Рар.

Самыми популярными темами для заявлений в адрес Москвы являются энергетический кризис в Европе, в котором виноват Брюссель, и наплыв беженцев на белорусско-польской границе. Запад всеми силами пытается сделать Россию виноватой во всех проблемах, хотя они не имеет отношения к европейским делам.

«Из России многие просто хотят сделать мальчика для битья. Этот факт иногда просто бесит», — заявил Александр Рар, которого цитирует «НьюИнформ».

По его мнению, Москве все-таки не стоит отказываться от сотрудничества с Евросоюзом и США. России необходимо укрепить диалог с теми силами, которые стремятся к союзу.

Ранее Рар допустил отказ НАТО от принятия Украины в свои ряды. Вероятно, просьба будет отклонена неофициально.