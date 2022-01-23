Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 12:49
12:43
Происшествия
Один погиб и двое пострадали при пожаре в будапештской больнице
12:43
Происшествия
В Москве задержали мужчину "с Лубянки" за хулиганство с оружием в ресторане Петербурга
12:38
Шоу-бизнес
Алибасов-младший готов жениться на 83-летней Федосеевой-Шукшиной
12:37
Общество
Актриса Людмила Цветкова рассказала о миллионах на счетах покойного Градского
12:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Стамбуле
12:36
Общество
Экономическая «порка»: как России следует ответить на недружественные действия Эстонии
12:36
Общество
Уроженец Китая впервые вернется на родину в составе олимпийской сборной США
12:35
Политика
Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»
12:31
Общество
Пролив Босфор закрыли для движения транспорта из-за плохой видимости
12:31
Политика
Бывший главком ВМС Германии Шенбах попал в списки «Миротворца» из-за слов о Крыме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»

Политика
Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 23 января. Страны Запада никогда не откажутся делать нападки на Россию. В этом уверен немецкий политолог Александр Рар.

Самыми популярными темами для заявлений в адрес Москвы являются энергетический кризис в Европе, в котором виноват Брюссель, и наплыв беженцев на белорусско-польской границе. Запад всеми силами пытается сделать Россию виноватой во всех проблемах, хотя они не имеет отношения к европейским делам.

«Из России многие просто хотят сделать мальчика для битья. Этот факт иногда просто бесит», — заявил Александр Рар, которого цитирует «НьюИнформ».

По его мнению, Москве все-таки не стоит отказываться от сотрудничества с Евросоюзом и США. России необходимо укрепить диалог с теми силами, которые стремятся к союзу.

Ранее Рар допустил отказ НАТО от принятия Украины в свои ряды. Вероятно, просьба будет отклонена неофициально.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»
россия евросоюз запад рар
Комментировать