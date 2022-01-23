Бывший главком ВМС Германии Шенбах попал в списки «Миротворца» из-за слов о Крыме

Киев, 23 января. Кай-Ахим Шенбах, бывший главнокомандующий ВМС Германии, попал в списки украинского ресурса «Миротворец». Это связано с его заявлением о Крыме.

По мнению Киева, немецкий военный «участвовал в попытках легализации» присоединения полуострова к России.

Недавно Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. После этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела экстренное совещание, в ходе которого потребовала от него объяснений. Почти сразу главнокомандующий подал в отставку.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. В нем содержится открытая база данных людей, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.