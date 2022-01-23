Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 12:48
12:43
Происшествия
Один погиб и двое пострадали при пожаре в будапештской больнице
12:43
Происшествия
В Москве задержали мужчину "с Лубянки" за хулиганство с оружием в ресторане Петербурга
12:38
Шоу-бизнес
Алибасов-младший готов жениться на 83-летней Федосеевой-Шукшиной
12:37
Общество
Актриса Людмила Цветкова рассказала о миллионах на счетах покойного Градского
12:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Стамбуле
12:36
Общество
Экономическая «порка»: как России следует ответить на недружественные действия Эстонии
12:36
Общество
Уроженец Китая впервые вернется на родину в составе олимпийской сборной США
12:35
Политика
Политолог Рар указал на планы ЕС и США превратить Россию в «мальчика для битья»
12:31
Общество
Пролив Босфор закрыли для движения транспорта из-за плохой видимости
12:31
Политика
Бывший главком ВМС Германии Шенбах попал в списки «Миротворца» из-за слов о Крыме
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зюганов призвал Путина использовать политические инструменты Ленина против НАТО

Политика
Зюганов призвал Путина использовать политические инструменты Ленина против НАТО
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 23 января. Президент РФ Владимир Путин должен ознакомиться с политическими инструментами советского деятеля Владимира Ленина для борьбы с НАТО, заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам депутата Госдумы, российский лидер должен ознакомиться с трудами Ленина. Это, по мнению политика, может помочь в восстановлении России.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу «У великой могилы» 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить», — сказал глава партии в интервью «Свободной прессе».

Геннадий Зюганов добавил, что сейчас необходимо реализовать ленинско-сталинскую модернизацию для противостояния попыткам США и НАТО «задушить» Россию.

Лидер КПРФ ранее заявил, что люди, призывающие захоронить Владимира Ленина, являются малограмотными. По его словам, эти люди потеряли «всякую совесть».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зюганов призвал Путина использовать политические инструменты Ленина против НАТО
путин нато зюганов ленин
Комментировать