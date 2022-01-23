Зюганов призвал Путина использовать политические инструменты Ленина против НАТО

Москва, 23 января. Президент РФ Владимир Путин должен ознакомиться с политическими инструментами советского деятеля Владимира Ленина для борьбы с НАТО, заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам депутата Госдумы, российский лидер должен ознакомиться с трудами Ленина. Это, по мнению политика, может помочь в восстановлении России.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу «У великой могилы» 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить», — сказал глава партии в интервью «Свободной прессе».

Геннадий Зюганов добавил, что сейчас необходимо реализовать ленинско-сталинскую модернизацию для противостояния попыткам США и НАТО «задушить» Россию.

Лидер КПРФ ранее заявил, что люди, призывающие захоронить Владимира Ленина, являются малограмотными. По его словам, эти люди потеряли «всякую совесть».