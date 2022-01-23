Южная Корея вновь оплатила долг Ирана перед ООН деньгами Тегерана

Тегеран, 23 января. Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Южная Корея погасила задолженность Исламской Республики по членским взносам. С этой целью Сеул разморозил 18 млн долларов из заблокированных в банках страны активов. Ожидается, что в понедельник, после поступления средств на счет ООН, Тегерану будет вновь предоставлено право голоса.

В январе прошлого года Иран также лишился возможности голосовать на заседаниях ООН из-за неуплаты взносов. Однако промедление было более затяжным, и вернуть себе это право страна смогла лишь в июне. Как и теперь, оплата была проведена за счет активов Тегерана в южнокорейских банках.

???????? #Iran regains vote at the UN General Assembly after Seoul pays its $18mn dues out of the the $7bn+ of Iran's funds frozen in South Korean banks because of US sanctions. #oott https://t.co/fckZbTU7Oh — Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) January 23, 2022

В обоих случаях Иран предоставил минимальную сумму в размере 16 и 18 млн долларов, чтобы сохранить свои полномочия до начала следующего года. По регламенту ООН, голоса лишаются члены организации с общей задолженностью за два года и более, Тегеран же обязан внести в общей сложности свыше 65 млн.

Информацию о переводе средств в ООН подтвердило Министерство экономики и финансов Южной Кореи. В настоящее время в ее банках хранится, по данным различных источников, от 7 до 8 млрд долларов, которые Исламская Республика получила от продажи нефти. После выхода США из «ядерной сделки» Сеул в рамках антииранских санкций заблокировал эти средства на своих счетах, что ухудшило отношения между двумя странами.

Неделей ранее Тахт-Раванчи заявил, что сложности с оплатой взносов у Тегерана возникают именно из-за действий Вашингтона, и страна уже который год не может получить доступ к своим средствам за границей, чтобы вернуть долг. Также он подчеркнул, что иранское руководство ищет обходные пути для перевода средств, поскольку опасается совершать валютные операции через американские платежные системы.

South Korea said it paid Iran’s dues to the United Nations with funds frozen due to U.S. sanctions https://t.co/WvXHemcuC5 — Bloomberg Politics (@bpolitics) January 23, 2022

Примечательно, что в начале этого месяца Минфин Южной Кореи заявил о согласии разморозить иранские активы. Такое решение было озвучено после переговоров заместителей глав МИД двух стран, которые по инициативе Сеула состоялись в Вене на фоне продолжающегося там диалога по «ядерной сделке». По итогам встречи дипломаты договорились о проведении консультаций по возвращению задолженности, чтобы та не стала «темным пятном» в отношениях между двумя государствами. При этом, как подчеркнул замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, данный вопрос не должен зависеть от исхода переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В прошлом году проблема обсуждалась двумя государствами неоднократно, однако в итоге никаких существенных подвижек не произошло. Основным препятствием для этого стали санкции США. Сеул предложил в уплату части долга предоставить Тегерану партию медикаментов и оборудования для больниц, что не возбраняется наложенными на Исламскую Республику ограничениями, однако Иран на это ответил отказом.