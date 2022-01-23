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Южная Корея вновь оплатила долг Ирана перед ООН деньгами Тегерана

Весь мир
Южная Корея вновь оплатила долг Ирана перед ООН деньгами Тегерана
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Тегеран, 23 января. Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Южная Корея погасила задолженность Исламской Республики по членским взносам. С этой целью Сеул разморозил 18 млн долларов из заблокированных в банках страны активов. Ожидается, что в понедельник, после поступления средств на счет ООН, Тегерану будет вновь предоставлено право голоса.

В январе прошлого года Иран также лишился возможности голосовать на заседаниях ООН из-за неуплаты взносов. Однако промедление было более затяжным, и вернуть себе это право страна смогла лишь в июне. Как и теперь, оплата была проведена за счет активов Тегерана в южнокорейских банках.

В обоих случаях Иран предоставил минимальную сумму в размере 16 и 18 млн долларов, чтобы сохранить свои полномочия до начала следующего года. По регламенту ООН, голоса лишаются члены организации с общей задолженностью за два года и более, Тегеран же обязан внести в общей сложности свыше 65 млн.

Информацию о переводе средств в ООН подтвердило Министерство экономики и финансов Южной Кореи. В настоящее время в ее банках хранится, по данным различных источников, от 7 до 8 млрд долларов, которые Исламская Республика получила от продажи нефти. После выхода США из «ядерной сделки» Сеул в рамках антииранских санкций заблокировал эти средства на своих счетах, что ухудшило отношения между двумя странами.

Неделей ранее Тахт-Раванчи заявил, что сложности с оплатой взносов у Тегерана возникают именно из-за действий Вашингтона, и страна уже который год не может получить доступ к своим средствам за границей, чтобы вернуть долг. Также он подчеркнул, что иранское руководство ищет обходные пути для перевода средств, поскольку опасается совершать валютные операции через американские платежные системы.

Примечательно, что в начале этого месяца Минфин Южной Кореи заявил о согласии разморозить иранские активы. Такое решение было озвучено после переговоров заместителей глав МИД двух стран, которые по инициативе Сеула состоялись в Вене на фоне продолжающегося там диалога по «ядерной сделке». По итогам встречи дипломаты договорились о проведении консультаций по возвращению задолженности, чтобы та не стала «темным пятном» в отношениях между двумя государствами. При этом, как подчеркнул замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, данный вопрос не должен зависеть от исхода переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В прошлом году проблема обсуждалась двумя государствами неоднократно, однако в итоге никаких существенных подвижек не произошло. Основным препятствием для этого стали санкции США. Сеул предложил в уплату части долга предоставить Тегерану партию медикаментов и оборудования для больниц, что не возбраняется наложенными на Исламскую Республику ограничениями, однако Иран на это ответил отказом.

Южная Корея вновь оплатила долг Ирана перед ООН деньгами Тегерана
Федеральное агентство новостей /

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