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Экс-солистка Artik и Asti рассказала, что ничего не должна бывшему коллеге по дуэту

  /   Обновлено: 23 января 2022 12:08
Шоу-бизнес
Экс-солистка Artik и Asti рассказала, что ничего не должна бывшему коллеге по дуэту
instagram.com  /  @astiselfmade

Москва, 23 января. Бывшая солистка Artik и Asti Анна Дзюба рассказала о финансовой стороне ее ухода из дуэта. По словам певицы, она ничего не должна своему бывшему коллеге по проекту Артему Умрихину.

Если верить заявлению артистки, между ней и бывшим напарником нет никаких финансовых обязательств. Как отметила Дзюба, ей даже не принадлежат ее песни. В финансовом плане участники Artik и Asti не делились друг с другом, более того, срок действия контракта экс-солистки с дуэтом давно вышел.

«Контракт у меня закончился еще в 2019 году, я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем, ни с кем, в сольное плавание», — подчеркнула исполнительница в эфире «Авторадио».

Певица добавила, что после десяти лет в дуэте она больше не хочет работать с продюсерами. Дзюба намеревается самостоятельно заниматься своей сольной карьерой, а помогать в этом артистке будет ее муж — бизнесмен Станислав Юркин. Экс-солистка Artik и Asti пояснила, что больше никому не доверяет, кроме супруга. Именно муж поддержал артистку после ухода из дуэта.

«Если бы мужа не было рядом, наверное, я бы пропала, потому что я действительно осталась одна. Я бы потерялась, не верила в себя, упала в депрессивную яму. Благодаря его поддержке я еще на плаву», — призналась знаменитость.

Анна Дзюба уже представила первую сольную песню после ухода из дуэта. Композиция, на которую также сняли клип, получила название «Феникс».

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка Artik и Asti рассказала, что ничего не должна бывшему коллеге по дуэту
Asti Анна Дзюба artik
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