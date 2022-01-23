Семь человек погибли в результате взрыва в афганском Герате

Кабул, 23 января. В результате взрыва микроавтобуса в административном центре афганской провинции Герат погибли семь человек, а еще десять получили ранения.

Инцидент произошел в районе Хаджи Аббас в субботу вечером. По данным местных СМИ, среди пострадавших есть дети. Источник в больнице Герата также сообщил, что четверо погибших и пятеро раненых оказались женщинами. При этом состояние некоторых госпитализированных оценивается как критическое, так что не исключено, что число жертв впоследствии может возрасти.

Служба безопасности региона начала расследование. По предварительной версии правоохранителей, злоумышленники прикрепили магнитную бомбу к бензобаку пассажирского транспортного средства.

Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако есть предположение, что организаторами теракта могли быть члены «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ) — местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Радикальные исламисты из этого бандформирования усилили интенсивность атак после того, как власть в Афганистане перешла под контроль движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Преимущественно целью боевиков становятся шииты-хазарейцы, однако нередко террористы атакуют и самих талибов.

Произошедшее накануне нападение — уже не первое в январе 2022 года. В середине месяца целью радикалов стали жители Кабула: тогда погибли двое детей, а еще несколько взрослых были ранены.

Новые власти страны тем не менее регулярно заявляют об успешных контртеррористических операциях, проводимых по всей территории «Исламского эмирата Афганистан», как страну теперь называют сами талибы. Однако, несмотря на это, с начала года нападения произошли уже в пяти провинциях государства — Кабуле, Герате, Фарьябе, Лагмане и Нангархаре.

1 Организация запрещена на территории РФ.