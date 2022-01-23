Как развивается кризис в системе образования Ливана

Продолжающийся экономический кризис сказался на всех сферах жизни Ливана, в том числе и образовании. Сейчас данная область переживает наиболее сложный период: 10 января преподаватели государственных школ объявили бессрочную забастовку, что привело к закрытию учебных заведений.

Педагоги требуют улучшения условий труда, увеличения зарплат и выплаты дополнительных денежных компенсаций, которые позволят повысить их доходы хотя бы до прожиточного минимума.

“My salary can now barely cover fuel costs"



Lebanon teachers strike over conditions as education crisis grows https://t.co/ZjaXbzVYEf pic.twitter.com/DYDt1sc1M0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 22, 2022

Ливанский кризис и сфера образования

Начиная с 2019 года в республике началось поэтапное снижение курса национальной валюты: ливанский фунт с тех пор обесценился более чем на 95%, и граждане с трудом сводят концы с концами. При этом власти не скорректировали размер окладов госслужащих с учетом этого обстоятельства, что привело к резкому спаду покупательной способности населения.

И если ранее возникающие на этом фоне забастовки захватывали преимущественно столицу и крупные города, то теперь докатились и до отдаленных районов Ливана.

«Моя зарплата теперь едва покрывает расходы на бензин и замену шин, а я живу в нескольких деревнях от своей школы. Мы находимся в горах, поэтому если я не смогу нормально поменять покрышки, то попаду в аварию», — рассказала журналистам издания Al‑Jazeera Мона Аззам, учитель начальных классов, работающая в сельской школе на территории района Чуф.

Педагог сообщила, что из-за падения курса ливанского фунта ее зарплата стала эквивалентна всего 100 долларам. Этих денег ей едва хватает на топливо, которое нужно для автомобиля и генератора, обеспечивающего ее жилье электричеством, светом и теплом. По этой причине в январе 2022 года 58-летняя Аззам впервые решила присоединиться к протесту учителей.

Еще хуже дела обстоят у сотрудников школ, имеющих почасовой оклад. И если ранее за 60 минут работы в регионах Ливана учителя могли рассчитывать на 13 долларов, то теперь, по некоторым оценкам, получают менее одного.

Global Look Press / Li Liangyong/Xinhua

При этом ранее преподаватели нередко поддерживали наименее обеспеченных учеников, оплачивая из своего кармана учебники и канцелярские принадлежности, однако теперь не могут позволить себе и этого. Кроме того, они так и не получили компенсации от правительства за дополнительные расходы на интернет и телефонные счета во время пандемии коронавируса, когда они преподавали дистанционно.

Дефицит педагогического персонала

Сложившаяся ситуация приводит к резкому оттоку кадров из сферы образования, где и без того прослеживается острая нехватка сотрудников. У правительства Ливана банально нет средств на то, чтобы нанять новых людей. И это при условии, что на фоне продолжающегося экономического кризиса нагрузка на школы возросла, поскольку многие ливанцы, ранее пользовавшиеся услугами частных образовательных заведений, из-за финансовых трудностей отдают своих детей в государственные.

«Доступ к образованию становится все более сложным, поскольку родители с трудом могут позволить себе транспорт, канцелярские принадлежности и даже питание. Топливо для отопления также является проблемой для школ, как и электричество», — рассказал Дима Вехби, советник по вопросам политики, пропаганды и коммуникаций Международного комитета спасения.

Global Look Press / Li Liangyong/Xinhua

Тем не менее правительство в этих условиях попросту говорит о своем бессилии. Так, например, министр просвещения Аббас Халаби признал претензии и запросы бастующих учителей об улучшении условий труда оправданными.

«В этом нет сомнений, но такие же требования выдвигают военные, работники судебной системы и водители общественного транспорта. Это проблема не только учителей, а всей страны», — сказал чиновник.

Он также отметил, что не имеет необходимых полномочий для помощи сотрудникам учреждений, входящих в его зону ответственности.

«Это проблема выходит за компетенцию министерства образования, и у меня нет возможности решить ее. Я не министр финансов, и не я один определяю политику кабинета министров», — заключил Халаби.

Глава образовательного ведомства обратился к международным гуманитарным организациям за помощью в оснащении ливанских школ необходимым оборудованием, принятии мер по охране здоровья с учетом распространения COVID-19 и обеспечении выходцев из бедных семей учебными принадлежностями.

Global Look Press / Li Liangyong/Xinhua

Оценка гуманитарных организаций

Кризис в стране оказал крайне негативное воздействие на подрастающее поколение ливанцев. По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других гуманитарных групп, в последний год на территории республики зафиксированы тысячи случаев жестокого обращения с детьми, включая увеличение числа браков с несовершеннолетними, вербовку радикальными группировками, привлечение к тяжелому труду и секс-бизнесу ради получения денег нуждающимися родственников.

В общей сложности около 15% семей перестали отправлять своих детей в школу.

A new report from UNICEF reveals a rise in domestic violence against women and children across #Lebanon. Read the full report about threats facing children in our new report #ViolentBeginnings: https://t.co/UoyX8unoQ5 @UN_EndViolence #EndViolence pic.twitter.com/5fdsfA1T38 — UNICEF Lebanon (@UNICEFLebanon) January 19, 2022

Частные инициативы

На этом фоне в стране активизировались различные некоммерческие организации, которые предлагают несовершеннолетним новые возможности. Например, НКО CodeBrave обучает техническим навыкам подростков из неблагополучных семей, пытаясь помочь им получить работу и высшее образование. Подготовительные центры данного учреждения в Бейруте оснащены всем необходимым оборудованием и пользуются популярностью у населения.

В 2021 году CodeBrave оказала поддержку более чем 400 студентам и имеет финансирование для поддержки еще 100 в 2022.

???? Future-proof skills



By providing marginalised children and former street youth in #Lebanon with tech education, @codebrave helps them to secure jobs, build resilience, and avoid exploitation work. https://t.co/G9iahaUapb pic.twitter.com/2I2jjw4lal — Crowdfunder (@crowdfunderuk) February 27, 2020

Скорого решения не предвидится

Официальный Бейрут, между тем, не планирует повышать зарплаты учителям и другим работникам государственного сектора, согласно законодателям и проекту бюджета правительства на 2022 год. В понедельник на первом более чем за три месяца заседании кабмина планируется обсудить лишь план по увеличению транспортных стипендий педагогам и предоставлению временных денежных премий. Об индексации окладов речи не идет.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Bilal Jawich / Li Liangyong

Тем не менее бастующие преподаватели полны решимости отстаивать улучшение условий труда и не намерены возвращаться с работы до выполнения их требований. И в этих обстоятельствах ливанским властям следует грамотно оценивать перспективы внутренних сложностей. Системная проблема требует срочного решения, иначе в будущем Бейрут столкнется с критическим дефицитом квалифицированных кадров, способных внести свой вклад в дальнейшее развитие государства.