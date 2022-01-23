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Овечкин забил 759-й гол в НХЛ и стал второй звездой игрового дня

Спорт
Овечкин забил 759-й гол в НХЛ и стал второй звездой игрового дня
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 23 января. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 759-ю шайбу в НХЛ в победном матче с «Оттавой Сенаторз».

Дубль российского форварда Александра Овечкина позволил «Вашингтону» одержать волевую победу над «Оттавой» в игре регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу столичного клуба. Результативной передачей в этой встрече отметился соотечественник и партнер по команде Овечкина Евгений Кузнецов.

Второй гол в ворота «Оттавы» стал для капитана «Вашингтона» 759-м за карьеру в НХЛ. Российский нападающий, который был признан второй звездой игрового дня, сократил до семи шайб отставание от чешского форварда Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. За карьеру в НХЛ четырехкратный обладатель Кубка Стэнли забросил 894 шайбы.

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хоккей вашингтон нхл овечкин оттава
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