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Отоларинголог назвал спиртовые ингаляции «фатальной ошибкой» при лечении «Омикрона»
Общество
Отоларинголог назвал спиртовые ингаляции «фатальной ошибкой» при лечении «Омикрона»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с ФАН подтвердил факт, что боль в горле может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса. По мнению специалиста, «Омикрон» развивается стремительней своего прародителя.

Медик вспоминает, что раньше вирус уходил в легкие, коронавирусная инфекция развивалась по нескольку дней. Новый штамм отличается «молниеносным течением».

«Омикрон застревает на уровне носоглотки или на уровне задней стенки глотки, а люди думают, что это фарингит, обострение тонзиллита или ангина. В этом фатальная ошибка пациентов. Таким людям нужно делать мазок как можно быстрее. С коронавирусом было проще, сейчас вероятность подцепить «Омикрон» гораздо больше. Это может произойти и в продуктовом магазине. Контагиозность очень высокая. Летит от одного к другому прямо в лицо. При ковиде бациллу надо было «проглотить», чтобы она улетела в бронхо-легочную систему. Здесь все останавливается на уровне носоглотки, поэтому и такое число заболевших», — говорит Зайцев.

Отоларинголог назвал спиртовые ингаляции «фатальной ошибкой» при лечении «Омикрона»
pexels.com / cottonbro

Собеседник  категорически настаивает отказаться от опасных спиртовых ингаляций. Зайцев напоминает, что весь алкоголь с концентрацией от 40 до 80% только навредит организму. Возбудитель не уйдет, так как его изначально нет на поверхности слизистой оболочки. Любые полоскания, орошение и ингаляции ― это поверхностное воздействие, которое не принесет желаемого эффекта. Врач рекомендует использовать для профилактики проверенные средства — перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин, фурацилин или масляный раствор хлорофиллипта.

«Постепенное снижение отека приводит к нормализации ситуации. Во-вторых, если слизистая воспалена, не надо смазывать ее высококонцентрированными растворами спирта. Это не вариант. Это приведет к ожогу слизистой оболочки, рубцеванию ткани, спаечному процессу и к размножению инфекции», — пишет Зайцев. 

Ранее ФАН писал, что вирусологи считают «Омикрон» «социальной болячкой», которая преследует тех, кто много работает, сильно переутомляется, в течение недели находится в состоянии стресса, не совсем правильно питается, имеет синдром хронической усталости. Недомогание с болью в горле для них — обыденная история.

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