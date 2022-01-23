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Банки снижают ценовой прогноз акций Netflix после их обвала

Экономика
Банки снижают ценовой прогноз акций Netflix после их обвала
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Вашингтон, 23 января. Прогнозные цены акций сервиса потокового видео по подписке Netflix Inc. ухудшились после обнародования квартальной отчетности и биржевых турбуленций, сообщает «Интерфакс».

Транснациональный финансовый конгломерат JP Morgan снизил оценку стоимости акций стриминга с 725 долларов до 605 долларов. Независимый инвестиционный банк и компания финансовых услуг Piper Sandler — с 705 долларов до 562 долларов. В Credit Suisse ухудшили рейтинг до «нейтрально» с «выше рынка» и присвоили прогнозную цену на уровне 450 долларов.

За первый квартал 2022 года сервис ожидает привлечь ещё 2,5 миллиона подписчиков, что ниже 4 миллионов за первый квартал 2021-го и куда ниже ожиданий аналитиков в 6,9 миллиона.

После публикации отчетности компании котировки рухнули на 20,2%, до 508,25 доллара на дополнительных торгах на прошлой неделе. За год капитализация Netflix упала на треть.

Старейшая российская кинокомпания «Ленфильм» намерена предложить свои проекты Netflix после запуска собственного кинопроизводства. Студия надеется расширить свою экспансию на рынке с помощью онлайн-стримингов.

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