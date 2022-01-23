Бывший зампред Центробанка Сухов оценил идею запрета криптовалют в России

Москва, 23 января. Регулирование крипторынка Банком России может обелить идущий в страну капитал, заявил в комментарии РИА Новости экс-заместитель председателя регулятора Михаил Сухов.

Нынешний генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА убежден, что главный финансовый регулятор страны предлагает грамотные идеи по регулированию рынка криптовалют.

По мнению Центрального банка, в государстве необходимо с помощью законов ограничить использование отечественной инфраструктуры финрынка под операции с цифровыми токенами. Помимо этого, в Банке России хотят наложить запрет на выпуск, эмиссию и обмен монет, в том числе сделав нелегальным майнинг.

«Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений — при контроле за введенными запретами — можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь», — представил свое мнение собеседник.

Как считает глава АКРА, предложенные ЦБ РФ меры важны, потому что своевременны. Благодаря инициативам, станет возможным предотвращение экономических потерь и урона бюджету от массовой «криптизации».

Против предложения Центробанка выступил создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Бизнесмен и долларовый миллиардер заявил, что подобные меры спровоцируют отток IT-специалистов, а также затормозят развитие высокотехнологичных отраслей. Мнение разработчика мессенджера Telegram передает INFOX.