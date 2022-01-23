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Первые региональные выборы стартовали в Финляндии

Политика
Первые региональные выборы стартовали в Финляндии
pexels.com  /  Chris Economou

Хельсинки, 23 января. Региональные выборы в Финляндии стартовали. Избирательные участки открылись в 10:00 по московскому времени.

Гражданам предстоит избрать депутатов региональных советов, которые были созданы после реформ социальных округов. Первые результаты будут объявлены после закрытия пунктов голосования в 21:00 по московскому времени. Стоит отметить, что это первые региональные выборы в Финляндии.

Согласно данным опросов, самой популярной является Национальная коалиционная партия. Правящая Социал-демократическая партия Финляндии в рейтинге заняла второе место.

Ранее президент России Владимир Путин провел разговор с коллегой из Финляндии Саули Нийнисте. Российский лидер проинформировал собеседника о подходах Москвы к гарантиям безопасности.

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