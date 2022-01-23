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Лишний вес изменил певицу Марину Девятову до неузнаваемости

  /   Обновлено: 23 января 2022 11:45
Шоу-бизнес
Лишний вес изменил певицу Марину Девятову до неузнаваемости
Global Look Press  /  Alexander Keltik

Москва, 23 января. Финалистка проекта «Народный артист — 3» Марина Девятова появилась на публике впервые после долгого перерыва. Поклонники не сразу узнали певицу, поскольку она заметно поправилась.

Девятова стала гостьей нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Создатели передачи посвятили ее народным песням. Артистка исполнила в эфире композицию «В роще пел соловушка», которая более известна под названием «Ой, как ты мне нравишься», а также пообщалась с ведущим и другими участниками шоу.

Однако многие зрители обратили внимание не на пение Девятовой, а на ее лишний вес, изменивший финалистку третьего «Народного артиста» до неузнаваемости. Действительно, в гостье передачи Малахова было трудно разглядеть 38-летнюю исполнительницу.

Лишний вес изменил певицу Марину Девятову до неузнаваемости
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Самой певице набранные килограммы не мешали развлекать гостей и зрителей зажигательными танцами и пением. Кроме того, Девятова рассказала немного о своей дочери Ульяне, которая тоже проявляет себя в творчестве. При этом девочка, по словам артистки, не унаследовала ее вокальных данных.

«Знаете, такой вот нюанс: поем фальшиво и неритмично, но танцуем от души!» — поделилась певица.

Примечательно, что Андрея Малахова зрители тоже узнают с трудом в последнее время. Ведущий неоднократно менял стиль на протяжении своей карьеры, однако на этот раз поклонники подозревают, что он стал выглядеть по-другому из-за болезни.

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