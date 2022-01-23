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Уроженец Китая впервые вернется на родину в составе олимпийской сборной США

Общество

Кай Оуэнс родился в Китае и был усыновлен американской семьей в возрасте 16 месяцев. Дальнейшая жизнь его протекала в колорадском городе Вейл.

Уже через два месяца в новой семье мальчик впервые попробовал встать на лыжи. Сейчас 17-летний Кай активно готовится к Олимпийским играм в Пекине. Когда ему было шесть, он впервые принял участие в городских соревнованиях. С тех пор мальчик стал заниматься лыжами профессионально, отдавая тренировкам все свободное время. Теперь подросток в качестве спортсмена национальной сборной США в дисциплине лыжного фристайла готовится посетить свою историческую родину.

«Что касается моих чувств, я бы сказал, что возвращение в Китай — это очень личное для меня событие. Я родился в Китае и был оставлен там моими биологическими родителями, поэтому, я думаю, что у меня есть небольшая детская травма. Но мои родители из США проделали просто невероятную работу, воспитывая меня, и я научился принимать свое прошлое. Я люблю азиатскую кухню, я люблю отмечать китайские праздники. Так что я с нетерпением жду этого путешествия. Я даже ходил к психологу, чтобы разобраться с некоторыми эмоциями, которые могут возникнуть по приезде в Китай. Но я с нетерпением жду возможности как можно ближе познакомиться с этой культурой, конечно, не забывая о соревнованиях», — поделился Кай.

Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля. Несмотря на «дипломатический демарш» Америки по отношению к хозяевам Олимпиады, спортсмены из США примут участие в соревнованиях.

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