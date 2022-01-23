Ушел из жизни известный фотограф Владимир Лагранж

Москва, 23 января. Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж умер в 82 года. Грустной новостью поделилась основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

Фотокорреспондент ТАСС Сергей Карпухин также направил слова соболезнования в связи со смертью фотографа его родственникам. Со слов Карпухина, Лагранж отличался особым почерком.

Владимир Лагранж родился в Москве. В 1959-1963 годах работал в фотохронике ТАСС, с 1963 по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала «Советский Союз». Также фотограф успел поработать в журнале «Родина» и в Московском бюро французского агентства Sipa Press. Снимки Лагранжа публиковали многие советские газеты и журналы, а также зарубежная пресса.