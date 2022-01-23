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Гном Гномыч рассказал о полученной на льду травме

Шоу-бизнес
Гном Гномыч рассказал о полученной на льду травме
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 января. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, более известный как Гном Гномыч, заявил, что после травмы колена ему противопоказаны сложные элементы на льду.

В Instagram-аккаунте Саши появился ролик. Мальчик сидит на стуле с комнатной собачкой на руках, а рядом с ним прыгает еще один домашний питомец. Юный фигурист пожаловался на череду неприятностей.

«Этот сезон очень сложный для меня. То руку сломал, потом переболел гриппом. Сейчас травмировал колено, ездил на МРТ. Врачи рекомендовали уменьшить на неделю нагрузки. Хожу только скользить, прыгать и вращаться пока нельзя», — поделился Саша.

Гном Гномыч рассказал о полученной на льду травме
Prt Scr instagram.com / @gnomgnomych

Пользователи поддержали Александра, пожелав ему поскорее оправиться от травмы. Они похвалили мальчика за настойчивость и спортивный характер.

«Работяжка, умничка, заработал на Мальдивы»;

«Какой же ты милый и хороший! До невозможности сладенький пирожок»;

«Поезжай на Мальдивы. Отдохнешь, наберешься сил, настроение сразу улучшится», — отреагировали фолловеры.

В начале января Гном Гномычу исполнилось девять лет. Мальчик получил множество подарков от звездных родителей и их друзей. В поздравлении сына Рудковская отметила его работоспособность и стремление быть лучшим.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гном Гномыч рассказал о полученной на льду травме
плющенко рудковская гном гномыч
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