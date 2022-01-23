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Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака

Общество
Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака
pixabay.com

Вашингтон, 23 января. Поиск места для следующего отпуска можно планировать, опираясь на гороскоп и особенности личности каждого знака зодиака.

Эксперты по путешествиям Next Vacay составили список мест, куда стоит поехать каждому знаку зодиакального круга, чтобы получить от отдыха максимальный эффект. Ретроградный Меркурий в ближайшие несколько недель поможет правильно спланировать отпуск на ближайшие 12 месяцев.

«Мы использовали черты каждого знака зодиака, чтобы определить, куда лучше всего путешествовать, основываясь на вашей индивидуальности, чтобы получить максимальную отдачу от вашего отпуска», — заявил основатель и генеральный директор Next Vacay Навин Диттакави.

Водолеям в 2022 году астрологи рекомендуют посетить гору Килиманджаро. Представители этого знака отличаются оригинальностью и независимостью, поэтому им подойдет нетипичное место для отпуска. Уникальная поездка на гору Килиманджаро идеально подойдет для Водолея, который всегда готов идти против течения, считают эксперты.

Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака
wikipedia.org / Muhammad Mahdi Karim

Духовным и чувствительным Рыбам необходимо для отдыха место, где они могут прикоснуться к собственному «я». Более подходящего места, чем родина йоги — Индия, не найти.

Авантюрным Овнам для отдыха эксперты посоветовали поехать в Мачу-Пикчу. Этот легендарный город в Андах идеально подойдет смелым и амбициозным Овнам.

Чувственным Тельцам для отдыха нужна расслабленность и безмятежность Флоренции. Италия предоставляет путешественникам большой выбор развлечений — достопримечательности, вкусную кухню

Импульсивные и спонтанные Близнецы любят суету и волнения, им идеально подойдет Нью-Йорк — город, который никогда не спит.

Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака
wikipedia.org / Rhododendrites / CC BY-SA 4.0

Ракам для отдыха необходимо дзен-место, где можно расслабиться и предаться неге. Нежным и чувствительным Ракам эксперты посоветовали отправиться на Бали.

«Нигде так не кричит о спокойствии, как на Бали, кто бы не хотел отдохнуть в раю?», — пишут эксперты на сайте express.co.uk.

Любители публичности Львы могут заявить о себе и покрасоваться в Instagram, если поедут в Дубай. Там они смогут потратить наличные и заявить о себе.

Разумным Девам для отпуска подойдет Барселона. Сочетание красивой архитектуры и прекрасных пляжей поможет представителям этого знака получить от отпуска максимальную отдачу.

Весы любят путешествовать, знакомиться с новыми людьми и культурами. Эксперты рекомендовали Весам в 2022 году посетить Берлин.

Романтичным Скорпионам лучше всего для отпуска подойдет Париж. Там они смогут почувствовать влюбленность.

Астрологи рассказали, как получить максимальную отдачу от отпуска каждому знаку зодиака
pexels.com / Dimitry Anikin

Независимые Стрельцы любят приключения, им подойдет одиночное путешествие с рюкзаком в Таиланд. Там они обзаведутся новыми друзьями и познакомятся с культурой.

Козерогам подойдут для отдыха Гавайи, спокойный отпуск не для них. На островах амбициозные и трудолюбивые Козероги смогут полноценно расслабиться и испробовать новые активные виды отдыха.

Россиянам выгоднее всего в этом году идти в отпуск в марте, августе, сентябре и декабре, подсчитала доцент экономического факультета РУДН, кафедра бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина. Вопрос о наилучшем для отпуска месяце экономист решила исходя из того, что зарплата считается по рабочим дням.

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